Accadde Oggi – 25 marzo 2004, in un match incredibile l’Inter batte 4-3 il Benfica e vola ai quarti di Coppa UEFA

Dopo lo 0-0 dell’andata al da Luz, l’Inter nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa UEFA è costretta a vincere a San Siro per accedere ai quarti contro il Benfica di Nuno Gomes. L’ex attaccante anche della Fiorentina è il pericolo numero uno per la retroguardia nerazzurra ed infatti al 36′ con un tiro a fil di palo porta gli ospiti in vantaggio e virtualmente l’Inter fuori dalla competizione.

La reazione degli uomini di Zaccheroni non si fa attendere ed il pareggio arriva 6 minuti dopo grazie a Martins che approfitta di una sponda di Vieri a metà campo. L’arbitro Sars vede però un fallo del centravanti azzurro ed annulla la rete. Nel primo minuto di recupero è Karagounis il protagonista con una bellissima discesa palla al piede sulla sinistra scartando tre difensori e regalando ad Oba Oba un cioccolatino solo da scartare, si va negli spogliatoi sull’1-1.

Nella ripresa l’atteggiamento dell’Inter non cambia giocando velocemente la palla e cercando disperatamente la rete della qualificazione: al 60′ ed al 64′ c’è un uno-due micidiale firmato dalla coppia Recoba-Vieri. Il primo batte Moreira con un sinistra da fuori, il secondo tira un bolide da dentro l’area di rigore ed ora il risultato è di 3-1. Quando gioca la Beneamata però – si sa – non bisogna mai stare tranquilli e tre minuti dopo è Tiago ad accorciare le distanze. L’Inter ha bisogno di un altro gol per gestire al meglio il finale: Recoba dalla sinistra mette in mezzo un pallone solo da spingere in rete e Martins non si fa pregare, è 4-2!

Sarà finita? Neanche per sbaglio: i portoghesi si riversano subito in attacco ed ancora con Nuno Gomes trovano la rete del 4-3 finale. L’Inter passa così il turno dopo una girandola di emozioni ed incontrerà il Marsiglia ai quarti di finale.



