Accadde Oggi – 26 giugno 1977: Inter-Vicenza 1-1, Facchetti pareggia i conti su rigore. È la sua ultima rete in nerazzurro

Settantasei gol in 18 stagioni da difensore. Una fascia da capitano solidamente avvolta attorno al braccio. Giacinto Facchetti ha, dal 1960 al 1978, incarnato lo spirito dell’interismo al suo meglio, portando i nerazzurri a vincere quattro Scudetti, una Coppa Italia, due Coppe dei Campioni e due Coppe Intercontinentali ai tempi della Grande Inter.

Un terzino sinistro con spiccate doti offensive. La sua confidenza con l’azione offensiva era tale che Helenio Herrera lo schierò in alcune occasioni come centravanti. Ed in Serie A i suoi 59 gol tutti su azione, sono un record assoluto tutt’ora. Il 26 giugno del 1977 mise a segno la sua ultima rete nel match valido per la quinta giornata del girone B di Coppa Italia contro il Lanerossi Vicenza. La gara finì 1-1, Facchetti segnò al 40° minuto su rigore, pareggiando la rete dell’iniziale vantaggio, sempre su rigore, di Giancarlo Salvi. Un gol che, nell’economia del girone, contribuì a conquistare il primo posto e a volare in finale contro il Milan, gara che verrà persa per 2-0.

Dopo il suo ritiro, nel 1978, divenne dirigente della nazionale italiana e successivamente rappresentante dell’estero per l’Inter. Divenne direttore generale dei nerazzurri prima e direttore sportivo poi, fino alla nomina di vicepresidente nel 2001. Nel 2004 infine divenne presidente dell’Inter dopo le dimissioni di Massimo Moratti. Fu di fatto l’unico ex calciatore dei nerazzurri a rivestire tale carica dirigenziale.

