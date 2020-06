Accadde Oggi – 27 giugno 1998: “derby” nerazzurro tra Ronaldo e Zamorano al Mondiale. Decisiva la doppietta de “il Fenomeno”

Quella 1997-98 per tutti i tifosi nerazzurri è stata una stagione contrassegnata da forti emozioni. Dalla delusione legata alla beffa dello Scudetto perso ai danni della Juventus – come dimenticare il non fischio dell’arbitro Ceccarini in occasione del fallo di Iuliano ai danni di Ronaldo – alla gioia per il trionfo contro la Lazio nella finale di Coppa Uefa a Parigi. Ma non solo: dall’inizio della stagione infatti, Ronaldo era diventato un calciatore dell’Inter.

E in quella magica notte del Parco dei Principi né Ronaldo, né Zamorano – autori del primo e del terzo gol della gara – potevano immaginare che, a poco più di un mese di distanza, da compagni si sarebbero ritrovati ad essere avversari in un Mondiale. Un “derby” tutto a tinte nerazzurre quindi, tra due attaccanti idoli indiscussi della tifoseria nerazzurra, esemplificando l’uno, la classe e la potenza proprie del miglior calciatore del mondo, l’altro, una grinta e una passione sconfinata.

Era il 27 giugno del 1998 e in campo, Brasile e Cile si affrontavano negli ottavi di finale della competizione iridata francese. Alla fine, nello “scontro” tra le due punte nerazzurre, avrebbe avuto la meglio il Brasile per 4 a 1, grazie alle due reti di César Sampaio e alla doppietta di Ronaldo – rigore per il 3-0 e di destro per il 4-1 finale – ancora una volta dimostratosi, quando in piena forma fisica, un’incredibile macchina costruita per dominare gli avversari sul terreno di gioco. L’incontro, da un lato, sancì la definitiva eliminazione dal Mondiale del Cile di Zamorano, dall’altro fu il primo passo per i Verdeoro verso la finale, che avrebbero poi perso per 2-0 contro la Francia padrona di casa.

Avversari in Nazionale, compagni molto legati nell’Inter. Nella stagione seguente, infatti, sarebbe avvenuto un passaggio di consegne del numero di maglia rimasto a suo modo nella storia: il cileno cedette la 9 al “Fenomeno” mettendo sulle spalle la famosissima, unica e immortale 1+8.

