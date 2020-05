Accadde Oggi – 27 maggio, una data storica per la Grande Inter: campione d’Europa per due anni consecutivi

Non è una data come tutte le altre: il 27 maggio per l’Inter, e soprattutto per la Grande Inter, rappresenta davvero tanto. La storica squadra guidata da Helenio Herrera infatti in questo giorno di quasi 60 anni fa è salita sul tetto d’Europa per due volte consecutive: nel 1964 e nel 1965.

A Vienna, il 27 maggio 1964, a cedere è stato addirittura il Real Madrid: una partita perfetta dei nerazzurri con Mazzola protagonista indiscusso grazie ad una doppietta. Sua la rete del vantaggio interista a fine primo tempo, seguito dal raddoppio – nella ripresa – di Milani. Le Merengues con Felo accorciano le distanze ma è ancora una volta l’attaccante azzurro a chiudere il discorso e regalare la prima Coppa dei Campioni della storia dell’Inter.

L’anno dopo – questa volta a Milano – è Jair a regalare il bis ai nerazzurri, stendendo il Benfica del Pallone d’Oro Eusebio. Una squadra che ha scritto la storia del club e non solo: successi dopo successi, costruiti grazie alle incredibili capacità di un tecnico come Herrera ed un blocco di calciatori italiani che ha portato l’Inter, in quel momento, sul tetto d’Europa e del mondo.



