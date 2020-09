Accadde Oggi – 3 settembre: buon compleanno Julio Cesar! L’Acchiappasogni che ha portato l’Inter in cima al mondo

Quando tra i pali si ha il portiere più forte al mondo, non si ha paura. Per informazioni chiedere a Leo Messi che, esattamente come tutti i tifosi nerazzurri, avrà ancora impresso nella mente quel miracolo valso praticamente la finale di Champions League e la successiva conquista del titolo. Che Julio Cesar non sia stato un portiere qualunque lo si evince sia da tutto quanto conquistato in maglia nerazzurra, che dall’amore dei tifosi, che dall’attaccamento, quasi viscerale, dello stesso portiere ai colori dell’Inter.

E oggi, 3 settembre, per l’”Acchiappasogni” ricorre una data sicuramente molto importante. Il portiere brasiliano, nato in questo stesso giorno del 1979, festeggia infatti il proprio quarantunesimo compleanno. Icona e simbolo di interismo, Julio Cesar ha difeso la porta dell’Inter per 7 anni e ha portato i nerazzurri in cima al mondo, vincendo tutto quello che si poteva vincere: 1 Champions League, 1 Mondiale per Club, 5 Scudetti, 3 Coppe Italia e 4 Supercoppe Italiane.

Tanti auguri Julio, eroe dell’indimenticabile Triplete!

