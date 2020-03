Accadde Oggi – 31 marzo 2010, il destro di Milito piega il CSKA nei quarti di Champions League

Davanti ad un San Siro pieno di cuori nerazzurri l’Inter gioca i quarti di finale di andata di Champions League contro il CSKA Mosca dopo aver eliminato il Chelsea di Carlo Ancelotti agli ottavi. I nerazzurri di José Mourinho arrivano con i favori del pronostico e la pressione di dover vincere per raggiungere le semifinali.

Sneijder e compagni si catapultano subito in avanti per cercare la via della rete del vantaggio ma bisogna fare i conti con un grande Akinfeev tra i pali. L’Inter non è precisa sotto porta nonostante le tante azioni gol costruite contro un solo tiro dei russi ben parato da Julio Cesar. Nella ripresa continua il forcing della squadra di Mourinho fino al 65′ quando finalmente il solito Diego Milito scarica un destro dal limite dell’area e batte Akinfeev.

Nonostante il vantaggio i nerazzurri non si fermano e macinano occasioni su occasioni senza però trovare il gol del doppio vantaggio che li farebbe guardare con maggiore ottimismo al ritorno. In un San Siro comunque in festa finisce 1-0.