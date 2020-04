Accadde Oggi – 6 aprile 2010, un guizzo di Sneijder salva l’Inter dal Cska e la consegna alle semifinali di Champions

Tuffiamoci gloriosamente nella meravigliosa annata del Triplete, ripercorrendo una delle tappe fondamentali verso la conquista della terza Champions League della storia interista. Il 6 aprile 2010 la squadra dell’allenatore portoghese Mourinho è attesa al Luzhniki di Mosca per affrontare il Cska nel ritorno dei quarti.

L’obietto semifinale è sofferto, ma raggiunto con la consapevolezza di essere superiori agli uomini di mister Slutsky, dimostratisi comunque un osso duro per compattezza e preparazione tattica.

I primi minuti di partita presentano già la svolta definitiva. Al 6’ l’Inter conquista un calcio di punizione decisamente invitante per un olandese che trasforma in oro molti palloni passati dai suoi piedi. Sneijder sorprende tutti con una conclusione rasoterra, che gonfia valorosamente la rete e fa esplodere la gioia di Zanetti e compagni.

I russi cercano a più riprese di rientrare in partita ma a fare i conti con una difesa rocciosa e un Julio Cesar invalicabile, il risultato non è dei migliori. Nella ripresa, il Cska rimane anche in 10 causa espulsione di Odiah per somma di gialli. Con l’inerzia nettamente a favore dell’Inter, il portiere dei padroni di casa Akinfeev sale in cattedra negando a più riprese il gol dello 0-2 sia a Sneijder che a Milito.

L’epilogo è già scritto e al fischio finale l’Inter può meritatamente festeggiare l’approdo alle semifinali, dove ad attendere c’è il Barcellona. Il resto è evidentemente storia del calcio e poesia pura per i tifosi interisti.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!