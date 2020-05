Accadde oggi – 6 maggio 1998, è Inter-show a Parigi: stesa la Lazio, la Coppa Uefa è nerazzurra

6 maggio 1998, “Primo” tango a Parigi, per parafrasare il titolo di un noto film: la data è rimasta impressa nella memoria di tanti tifosi dell’Inter, in quanto coincidente con il giorno in cui Massimo Moratti conquistò il suo primo trofeo alla guida della Beneamata, ricreando un filo con quel periodo del passato in cui il padre Angelo aveva portato il club a dominare in Europa. Come molti avranno compreso, la partita in questione è quella contro la Lazio, nella finale di Coppa Uefa giocata al Parco dei Principi di Parigi.

Il tutto arrivò al termine di una stagione particolare per la società nerazzurra, partita con ambizioni importanti soprattutto in campionato, ma poi costretta a capitolare alla Juventus, in un torneo concluso nel segno delle polemiche alimentate da gestioni arbitrali particolarmente dubbie.

La partita fu completamente dominata dagli uomini di Simoni, che schiacciarono la Lazio con un netto 3-0. Ad aprire le danze fu Ivan Zamorano,in grado di sfruttare un magistrale assist di Diego Simeone, rete seguita dal raddoppio firmato con una grande tiro dalla distanza di Javier Zanetti. A chiudere i conti l’uomo simbolo di quella Inter, il Fenomeno Ronaldo, che scavalcando il portiere avversario siglò il definitivo 3-0, che regalò al presidente la prima gioia.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/oXJMrDWJbkc” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>



