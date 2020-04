Accadde Oggi – 8 Aprile 1997: Allez Inter, Monaco al tappeto con le reti di Ganz e Zamorano

8 Aprile 1997: quello che sbarca a San Siro è un Monaco favoritissimo, che punta dritto alla finale di Coppa Uefa. Dall’altro lato del campo, però, c’è l’Inter di Roy Hodgson, una squadra tutta cuore e temperamento, che non ha nessuna intenzione di lasciare ai francesi vita facile.

Se i pronostici parlano francese il campo, giudice a volte fuori dagli schemi, rispecchia sempre e solo i colori nerazzurri: gli uomini di mister Roy, infatti, diventano subito padroni del rettangolo verde, e calano un tris storico, che lo scrittore e giornalista Rudi Ghedini racconterà nel suo libro “Semifinale”: “Le urla di San Siro salgono impazzite; si alza il coro Inter / Inter / Inter, da brividi […] Ci sarà ancora da soffrire, ma ci sono tifosi meno agitati, quasi profetici”.

Un Maurizio Ganz in stato di grazia mette a segno le prime due reti e poi serve a Zamorano la palla del tris. Obiettivo agguantato con facilità? Non proprio, perché la rete al 70′ di Ikpeba rimette in discussione la qualificazione, che l’Inter otterrà nella gara di ritorno solamente dopo una lunga lotta in terra transalpina, con le unghie e con i denti, dopo un recupero che sembrava non finire mai.



