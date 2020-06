Accadde Oggi – 9 giugno: tanti auguri a Wesley Sneijder, il ‘folletto’ olandese che ha incantato San Siro

Un ‘folletto’ sbarcato a Milano il 26 agosto 2009, tre giorni prima di un derby vinto per 4-0, e che risultò poi essere cervello e metronomo di una squadra che alla fine di quella stagione avrebbe conquistato l’Europa nella leggendaria notte di Madrid. Wesley Sneijder per l’Inter è stato questo: carisma e freddezza olandese, un prototipo di centrocampista sognato e inseguito per tanti anni e che Moratti acquistò grazie al consiglio di un barista in vacanza, come da lui più volte ammesso.

Quest’oggi, 9 giugno, Wes spegne 36 candeline. In nerazzurro ha trascorso tre anni e mezzo, incantando San Siro con giocate intelligenti e spettacolari, e realizzando 22 reti in 116 presenze totali. Uno delle più importanti il 4 novembre 2009 in Champions League contro la Dinamo Kiev, facendo conquistare all’Inter una preziosissima vittoria in extremis. Ma anche la doppietta contro il Siena in quella fantastica rimonta per 4-3. E ancora, il gol del pareggio contro il Barcellona nella semifinale d’andata del 2010.

E poi come dimenticare l’assist a Diego Milito in occasione del primo gol nella finale contro il Bayern Monaco? Lui che di passaggi vincenti nella sua esperienza milanese ne ha messi a referto 35. E se è vero che quel Pallone d’Oro non vinto nel 2010 grida ancora vendetta, il suo palmares nerazzurro può comunque dirsi soddisfacente: una Serie A, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e un Mondiale per club.

E allora ancora auguri, Wesley.

