Accadde Oggi – Il 19 maggio 1979 nasceva Andrea Pirlo

Puntata speciale per l’Accadde Oggi a cura della redazione di Passioneinter.com.

Il 19 maggio del 1979 a Flero – in provincia di Brescia – è nato uno dei centrocampisti che ha fatto la storia del calcio italiano, forse uno dei rimpianti maggiori degli anni recenti dell’Inter. Stiamo parlando di Andrea Pirlo: campione del mondo nel 2006 con l’Italia nella magica notte di Berlino e due volte campione d’Europa con il Milan.

Già, proprio la squadra rossonera acquistò Pirlo nel 2001 per 35 miliardi di lire dall’Inter, dopo aver trascorso solo due spezzoni di stagione in maglia nerazzurra. Nel mezzo, due prestiti: il primo alla Reggina, il secondo – con Carlo Mazzone in panchina – al Brescia di Roberto Baggio. Nell’operazione che portò Dražen Brnčić all’Inter, il centrocampista azzurro passò quindi al Milan, e sotto la guida di Carlo Ancelotti è diventato uno dei simboli dell’Italia calcistica.

Oggi compie 41 anni un mito del calcio che avrebbe potuto scrivere pagine su pagine della storia nerazzurra.



