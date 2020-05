Accadde Oggi – 21 maggio 1989: Inter-Bologna 6-0, nerazzurri in carrozza verso la sfida-Scudetto col Napoli

Una vittoria tennistica, 6-0, per arrivare in carrozza alla sfida che – appena una settimana dopo – avrebbe deciso, in favore dei nerazzurri, il campionato di Serie A 1988-1989: è quella che l’Inter fece registrare il 21 maggio 1989, sbarazzandosi, appunto, per sei reti a zero del Bologna tra le mura amiche. Era la 29esima giornata, e al termine di quel turno di campionato la classifica diceva: Inter prima in classifica con 50 punti, Napoli secondo con 43 punti a cinque giornate dal termine. Il Napoli, in teoria, poteva ancora scavalcare l’Inter di qualche lunghezza – le vittorie all’epoca valevano due punti – e per tenere salde le residuali speranze che l’aritmetica ancora gli concedeva avrebbe dovuto assolutamente vincere la sfida successiva, proprio contro i nerazzurri.

Ma battere l’Inter – quell’Inter, ormai ben rodata sotto la guida di Giovanni Trapattoni, in carica già da tre anni – era missione complicata per chiunque, soprattutto se incontrata in un momento di grazia, come quegli ultimi giorni di maggio in cui si decideva il campionato. Quel 21 maggio 1989, esattamente trentun anni fa, la doppietta di Diaz e Serena e i gol di Matthaus (rigore) e Matteoli misero un segno indelebile sul 6-0 rifilato al Bologna. Il segnale migliore, la passerella più auspicabile cui presentarsi alla sfida-Scudetto contro il Napoli di sette giorni dopo. In quell’occasione, al San Paolo, l’Inter avrebbe vinto contro Maradona e compagni per 1-2: un campionato vinto nello stadio della diretta contendente. Meglio di così.

