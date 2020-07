Accadde Oggi – 21 luglio 2009: Mourinho sconfitto dal suo passato, Chelsea-Inter finisce 2-0. Sarà stagione da zero titoli?

Se dovessimo cercare un detto che si sposi adeguatamente con il nuovo capitolo di Accadde oggi probabilmente non potremmo trovare di meglio di “mai giudicare un libro dalla copertina“. Il 21 luglio di 11 anni fa infatti andava in scena, nella notte italiana, una partita amichevole tra l’Inter di José Mourinho, arrivato a Milano una stagione prima, ed il Chelsea, squadra allenata dal portoghese sia prima che dopo l’esperienza nerazzurra.

E’ il torrido caldo di Pasadena a fare da cornice al match. Il primo squillo equivale anche al primo dei due gol della partita: Didier Drogba – sogno di mercato delle estati nerazzurre precedenti – è libero di calciare dalla distanza, la traiettoria del pallone trova impreparato un non brillantissimo Belec. E’ 1-0 dopo appena 10 minuti. La banda di Mou dimostra una grande difficoltà nel gestire il pallone ed il gioco e così i Blues macinano giocate su giocate dando una generale sensazione di superiorità, sia tecnica che atletica. Ad inizio secondo tempo un giovanissimo Sturridge si procura un calcio di rigore grazie al fallo di mano di Ivan Cordoba, che nell’occasione alza troppo il braccio andando ad impattare il pallone. Sul dischetto ecco un altro dei sogni – destinati a rimanere proibiti – di Mourinho: Frank Lampard spiazza Belec e fa 2-0. Da quel momento inizia la gestione del risultato da parte dei londinesi con l’Inter che non riesce mai a rendersi pericolosa.

Il primo big match della stagione nerazzurra dunque presenta un conto salatissimo per i sogni di gloria dei milanesi. L’Inter è infatti alla ricerca di un’affermazione a livello europeo dopo anni di dominio incontrastato – o quasi – in campo italiano. La sconfitta con il Chelsea, sia per risultato che per prestazione, sembra invece un incubo: lo spettro dei “zero titoli” incomincia ad aggirarsi tra le menti dei supporters interisti. Servirà una stagione leggendaria per cancellare questa sconfitta. Stagione in cui l’Inter prenderà la propria rivincita sui londinesi qualche mese più tardi negli ottavi di Champions League.

