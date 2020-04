Accadde Oggi – 9 aprile 1995, gli ultimi lampi di Sosa davanti alla Curva Nord: Inter batte Genoa 2-0

Gli ultimi lampi del Principito – come lo chiamavano in patria – con la maglia dell’Inter, di fronte allo stesso pubblico che ancora non sapeva che, una quindicina d’anni dopo, si sarebbe ritrovato ad applaudire un Principe. L’annata è la 1994/1995, una stagione non particolarmente felice per i colori nerazzurri: l’Inter concluderà il campionato al sesto posto e nelle coppe non arriverà oltre i trentaduesimi di Coppa UEFA e i quarti di Coppa Italia. Quella guidata da Ottavio Bianchi è una squadra che l’anno precedente aveva rischiato la retrocessione in Serie B, che era stata rivoluzionata e – nel mese di febbraio del 1995 – acquistata da Massimo Moratti che avrebbe avuto bisogno di un periodo di assestamento.

Intanto, però, quell’Inter era appunto quella delle ultime giocate di classe di Ruben Sosa, prossimo a concludere la sua esperienza nerazzurra nonché quella italiana, durata sette anni tra il 1988 e il 1995, tra Lazio e Inter. Il 9 aprile 1995 a San Siro si gioca Inter-Genoa: i nerazzurri sfidano per l’Europa una squadra, quella rossoblù, in piena lotta per non retrocedere. Vincerà l’Inter per 2-0, con gol di Delvecchio al 30esimo e, per l’appunto, di Sosa al 75esimo, proprio di fronte alla Curva Nord. Finta e controfinta, dribbling ubriacante su due difensori genoani e poi su un terzo. Palla in rete. Distillato di Sosa, per gli ultimi sprazzi del suo calcio di fronte alla sua curva alla Scala del calcio.

