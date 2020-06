Accadde Oggi – 8 giugno 1978: l’Inter batte il Napoli e vince la sua seconda Coppa Italia. La decide Bini nel finale

L’Inter, sino a quel momento, aveva vinto appena una Coppa Italia (annata 1938-1939, 2-1 in finale contro il Novara), mentre il Napoli era già a quota due. E ora i nerazzurri di Eugenio Bersellini – il Sergente di Ferro che nel 1977-1978 aveva appena cominciato il suo quinquennio nerazzurro che lo avrebbe condotto a vincere, in totale, due Coppe Italia e uno Scudetto – potevano pareggiare i conti con i partenopei: avevano già eliminato Atalanta, Cremonese, Como, Fiorentina, Torino e Monza, in un’edizione della Coppa Italia con una formula tale per cui chi arrivasse in fondo alla competizione doveva aver disputato dieci partite. La finale era l’undicesima. Il Napoli, per contro, aveva fatto fuori Palermo, Lanerossi Vicenza, Catanzaro, Avellino, Taranto e finanche formazioni blasonate quali Milan e Juventus.

L’8 giugno 1978 – esattamente 42 anni fa – arriva il giorno della resa dei conti. E nella partita dell’Olimpico, almeno nei primissimi minuti, è il Napoli a sembrare di poter avere la meglio sull’Inter: sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite i partenopei trovano il gol dello 0-1 con Restelli, abile a involarsi su una respinta del portiere nerazzurro Cipollini. E’ il sesto minuto. Ma non occorre aspettare molto per assistere alla risposta nerazzurra. Al 18esimo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Altobelli esce vincitore dal batti e ribatti in area partenopea, mettendo la palla in fondo al sacco: è 1-1.

Quella del resto della partita sarà un’Inter spesso arrembante, dai diversi spunti offensivi. L’Inter attacca, e il libero Graziano Bini – colonna portante di quella squadra – aiuta molto in fase offensiva, giocando praticamente da centrocampista. E quello che accade all’87esimo minuto è la normale conseguenza di questo atteggiamento. Altro calcio d’angolo, altro gol. Baresi dalla bandierina mette una palla pennellata su misura della testa di Bini, che salta più in alto di tutti e mette in rete. E’ la giusta ricompensa per Bini e per l’Inter. Il conto dei gol, tra Inter e Napoli, finisce 2-1. Quello delle Coppe Italia, invece, 2-2.

