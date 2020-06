Accadde Oggi – 25 giugno 1972, Juventus-Inter 2-1: Jair segna il suo ultimo gol con la maglia dell’Inter

Il 25 giugno 1972 Jair dice stop. In quel periodo l’attaccante brasiliano stava giocando le sue ultimissime partite con la maglia dell’Inter (199 presenze con i nerazzurri) e quel giorno, a Torino, in una partita di Coppa Italia contro la Juventus, mette a segno la sua ultima rete: la numero 54 in un decennio, dal 1962 al 1972, disputato sempre a tinte nerazzurre, a eccezione di una parentesi in prestito alla Roma tra il 1967 e il 1968. La formula di quella Coppa Italia era assai diversa da quella che oggi conosciamo: sì, perché – dopo un sistema iniziale a gironi eliminatori – le squadre che passavano il turno venivano convogliate in un’altra coppia di gironi utili a determinare le due finaliste del torneo. E l’Inter, in quell’edizione della Coppa Italia, arrivo terza in un gruppo dominato dal Milan.

Era un’Inter che, in stagione, aveva avuto decisamente altre priorità. Nell’edizione della Coppa dei Campioni di quell’anno, infatti, la squadra allenata da Giovanni Invernizzi era giunta sino in finale, venendo sconfitta dall’Ajax di Johann Cruijff, con doppietta proprio dell’olandese. Jair, con l’Inter, di Coppe dei Campioni, ne aveva già vinte due, nel 1964 e nel 1965, con la Grande Inter di Helenio Herrera: questo oltre a due Coppe Intercontinentali e a quattro Scudetti. Quel 25 giugno 1972, invece, i fasti della Grande Inter – nonostante la grande campagna europea – erano già lontani. A Torino l’Inter perde 2-1 contro una Juventus che concluderà il girone all’ultimo posto, ma che in quel momento – esattamente come l’Inter – era ancora in corsa per l’accesso alla finale.

