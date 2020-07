Accadde Oggi – 30 luglio: buon compleanno Jurgen Klinsmann, il tedesco che divenne campione d’Europa all’Inter

Il filo che collega la Germania all’Inter è stato molto forte nel corso degli anni. Tanti campionissimi tedeschi hanno infatti vestito la maglia nerazzurra: basta pensare a Lothar Matthaus per capire l’importanza calcistica dei nomi che completano il rapporto sopra citato. Tra di loro è senza dubbio da ricordare anche Jurgen Klinsmann, che oggi compie 56 anni!

Nato a Goppingen il 30 luglio del 1964, il giovane Jurgen comincia a dare il via alla propria carriera calcistica grazie ai Kickers Stoccarda, dove si fa conoscere a suon di gol prima di passare allo Stoccarda, squadra principale della città tedesca. E’ sempre il gol quello che fa distinguere Klinsmann dagli altri attaccanti: ne segna 79 in 156 presenze col club di Bundesliga, accendendo così l’interesse dell’Inter nei suoi confronti. L’operazione si conclude nell’estate del 1989 e la punta abbraccia così due suoi connazionali ad Appiano Gentile, ovvero Matthaus e Brehme. Nella prima stagione a Milano mette a segno 13 reti in campionato, contribuendo anche alla vittoria della Supercoppa Italiana alzata al cielo in quella annata. In quella successiva si migliora, segnando un gol in più, ed aiutando i propri compagni a raggiungere e vincere la finale di Coppa UEFA. Il meglio deve ancora arrivare perché proprio nell’estate del 1990 infatti vince anche il Mondiale con la maglia della Germania nell’edizione italiana della competizione iridata. E’ invece in netta descrescita l’ultima stagione in nerazzurro, dove segna “solamente” sette gol in campionato.

Dopo aver mancato l’approdo al Real Madrid per pochissimo, il tedesco si accasa al Monaco prima di vestire le magliette di Tottenham, Bayern Monaco, Sampdoria ed OC Blue Star. Appesi gli scarpini al chiodo decide di iniziare la carriera da allenatore: Germania, Bayern Monaco, Stati Uniti ed Herta Berlino sono le squdre da lui allenate.

>>>Iscriviti al canale Youtube! Parla con noi ogni giorno in Diretta alle 19<<<