Accadde Oggi – La Grande Inter non sbaglia in casa ed elimina il Partizan: è in semifinale

E’ la Grande Inter del mago Helenio Herrera ed è il 4 marzo del 1964: i nerazzurri al Meazza si trovano di fronte il Partizan Belgrado per il quarto di finale di ritorno della Champions League. All’andata il risultato ha nettamente sorriso a Burgnich e compagni grazie ad un netto 0-2 che gli ha permesso di avere più di un piede in semifinale.

La partita non è però facile perché ci poteva essere il rischio di sottovalutare la sfida ma l’atteggiamento dell’Inter già da primi minuti è eccezionale e dopo soli 42′ di gioco il punteggio è di 2-0 in favore dei padroni di casa. Prima Corso, poi Jair dopo una grande azione di Mazzola mettono in ghiaccio risultato e qualificazione. Nella ripresa c’è tempo solo per la rete degli ospiti a firma di Bajic.

L’Inter approda così in semifinale dove affronterà il Borussia Dortmund.



