Accadde Oggi – L’Inter batte la Roma e conquista la quinta Coppa Italia della sua storia

Nuovo appuntamento con la rubrica Accadde Oggi a cura della redazione di Passioneinter.com. L’11 maggio del 2006 l’Inter scende in campo a San Siro per la finale di ritorno di Coppa Italia contro la Roma. All’andata – all’Olimpico – la sfida è terminata in parità per 1-1 ma il match parte come il precedente, ovvero con la rete dell’Inter nei primi 10 minuti.

Esteban Cambiasso porta in vantaggio la squadra di Roberto Mancini dopo l’assist del capitano Javier Zanetti. La Roma di Luciano Spalletti accusa il colpo ma verso a fine della prima frazione di gioco prova a riversarsi in avanti: ecco che l’Inter dimostra il suo cinismo ed in contropiede con Cruz mette a segno il gol della tranquillità. Prima Martins al 76′, poi Nonda all’80’ fissano il punteggio finale sul 3-1 ed i nerazzurri alzano al cielo di San Siro – davanti ai suoi tifosi – la quinta Coppa Italia della sua storia, la seconda consevutiva.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!