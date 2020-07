Accadde Oggi – 17 luglio 1960: nasce Andrea Mandorlini, il libero dell’Inter dei record di Trapattoni

I sette anni nerazzurri sono stati un crescendo, l’ultimo triennio ne è stato il coronamento. Compie oggi sessant’anni Andrea Mandorlini, attuale allenatore del Padova ed ex Hellas Verona (peraltro varie volte accostato, in passato, alla panchina dell’Inter, più come traghettatore che come tecnico da progetto), e dal 1984 al 1991 libero della squadra nerazzurra, fedelissimo di Giovanni Trapattoni, che allenò l’Inter tra il 1986 al 1991, proprio in un periodo da record per la società meneghina.

Con la maglia nerazzurra, Mandorlini ha vinto una Supercoppa Italiana nel 1989, una Coppa UEFA nel 1990-1991 (erano gli ultimi mesi della sua esperienza interista), ma soprattutto è stato uno dei protagonisti dello Scudetto vinto nell’annata 1988-1989, quella dei record. Un campionato letteralmente dominato dall’Inter, vincitrice di quella Serie A con 58 punti (un record di 26 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte): un punteggio che vale ai nerazzurri il primato nel campionato a 18 squadre nell’epoca dei due punti a vittoria, nonché un campionato disputato da protagonista da Mandorlini, con 26 presenze su 34 gare di campionato, e 38 presenze totali in stagione, in un periodo dove le partite da disputare erano certamente meno di oggi.

