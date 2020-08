Accadde Oggi – 19 agosto 1973, nasce Marco Materazzi: dieci anni all’Inter per vincere tutto

Marco Materazzi ha vinto un Mondiale, cinque Scudetti, quattro Coppe Italia e quattro Supercoppe. Ma anche una Champions League, un Mondiale per Club, e poi – una volta smesso di giocare, vestendo i panni di allenatore del Chennaiyin in India – persino un campionato indiano. E insomma: per descrivere Materazzi basterebbe fermarsi qui, alle vittorie e alla sostanza, anche perché è questa la cifra di un calciatore che nella sua carriera – metà della quale disputata in nerazzurro – ha appunto sempre anteposto la sostanza a tutto il resto.

Nato il 19 agosto 1973, ha vestito la maglia dell’Inter dal 2001 al 2011: motivo per cui Matrix è e resterà sempre parte della storia nerazzurra. Con l’Inter ha vinto tutto quel che fosse possibile vincere – Triplete incluso – affermandosi, negli anni di gloria della società nerazzurra (quelli del quinquennio d’oro 2005-2010, inclusa l’estate 2006 che meriterebbe trattazione a parte), come uno dei calciatori più esperti della squadra, un uomo-spogliatoio nonché un Campione del Mondo in campo. Sostanza, appunto. Oggi Marco Materazzi compie 47 anni.

