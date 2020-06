Accadde Oggi – 12 giugno 2005: Roma-Inter 0-2, i nerazzurri mettono il sigillo sulla Coppa Italia nella finale d’andata

La finale di andata della Coppa Italia 2004-2005, tra Inter e Roma, avrebbe segnato l’inizio di una super-classica tra le due squadre in quella competizione. Nerazzurri e giallorossi si sarebbero affrontati pure nella finale del 2006 (e avrebbe vinto ancora l’Inter), oltreché in quelle del 2007 (vittoria della Roma), del 2008 (altra vittoria della Roma) e del 2010 (vittoria dell’Inter nell’anno del Triplete). Non è un caso se, almeno nel primo decennio degli anni Duemila, a dire Coppa Italia si pensava subito a lupi e biscioni. E lo scontro titanico tra Inter e Roma in Coppa Italia sarebbe cominciato proprio quel 12 giugno 2005, allo stadio Olimpico. Di fronte, la Roma di Bruno Conti (tecnico giallorosso ad interim) e dei futuri interisti Amantino Mancini, Christian Chivu e Antonio Cassano contro la prima Inter di Roberto Mancini (ex laziale).

La gara – lo anticipiamo subito – l’avrebbe vinta l’Inter per 0-2, ipotecando, con una solida vittoria esterna, la vittoria nella competizione: che non sarebbe sfuggita nella finale di ritorno a San Siro, vinta pure quella, stavolta per 1-0 e con gol di Sinisa Mihajlovic al 52esimo. A risolvere la questione all’Olimpico, invece, quel giorno, fu l’Imperatore Adriano, di ritorno quella stagione in nerazzurro dopo un biennio di esilio tra Fiorentina e Parma. Il brasiliano risolse la partita in sei minuti: prima con una bordata dai 30 metri che piega le mani a Curci, e poi con un colpo di testa letale sugli sviluppi di una punizione laterale scodellata morbida nell’area romanista. Il resto della partita non avrà molto da dire: la Roma cerca disperatamente di rimettere in sesto la situazione di fronte al proprio pubblico, Toldo risponderà sempre presente. Tre giorni dopo, l’ultima fatica: e l’Inter avrebbe sollevato la coppa.

