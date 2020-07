Accadde Oggi – 7 luglio 1998: il Brasile di Ronaldo supera l’Olanda e vola in finale dei mondiali

E’ passato “solamente” un anno da quando Ronaldo ha firmato per l’Inter. Eppure, se mai ce ne fosse stato bisogno di dirlo, anche l’Italia calcistica inizia ad ammirare – o forse sarebbe meglio dire venerare – uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Nella prima stagione nel nuovo campionato il Fenomeno mette a segno 25 gol, vince un Pallone d’Oro ed alza al cielo anche la Coppa UEFA (primo ed unico trofeo con la maglia nerazzurra).

Nella notte del 7 luglio di ormai 22 anni fa per Ronaldo si aprono le porte della seconda finale dei mondiali della sua carriera, dopo la vittoria (senza mai scendere però in campo) del mondiale del 1994 in America ai danni dell’Italia. Una finale, quella, decisa ai rigori. Proprio come la semifinale dell’edizione transalpina della competizione regina del gioco del calcio: dopo un primo tempo molto equilibrato in cui Kluivert va vicino al gol per due volte con due colpi di testa, la ripresa si apre con il gol della punta nerazzurra, abile nel capitalizzare al meglio il servizio del compagno Rivaldo. Il match prende sapore, de Boer – altra futura conoscenza interista – si vede negare il pareggio da un super Taffarel. Ronaldo è il punto di riferimento dei suoi e spesso trova spazi per provare a fare male ma, ogni volta, qualcosa va storto. Proprio come quando Edgard Davids lo ferma con un intervento clamoroso e gli nega la gioia personale. L’altro protagonista del match è Rivaldo, sempre preciso e geniale tranne che in una occasione, quando Denilson – dopo aver ubriacato a suon di doppi passi Aaron Winter, ennesima figura tinta di nerazzurro in quella partita – lo pesca in area: il numero 10 verdeoro sciupa in maniera incredibile il facile pallone del 2-0.

Da quel momento il match sembra porgere la guancia all’Olanda di Hiddink: arriva il pareggio grazie ad un bel colpo di testa di Kluivert, che qualche minuto dopo sbaglia il pallone del ribaltone. Ci sarebbe anche un rigore più che solare dovuto al fallo di Baiano ai danni di van Hooijdonk, misteriosamente non visto dall’arbitro Al-Bujsaim. Si va ai supplementari. E’ ancora Ronaldo ad andare vicinissimo al gol della partita, è ancora Frank de Boer a dirgli di no. Non succede più nulla, servono i rigori per decidere la partita. Decisivo in negativo questa volta è l’altro de Boer in campo, Ronald, che si fa parere il tiro dagli 11 metri da Taffarel. Il Brasile trascinato da Ronaldo arriva in finale. Ma questa – citando Federico Buffa – è un’altra storia. Purtroppo, aggiungiamo noi…

