ACCADDE OGGI – 22 Aprile 2007: Siena-Inter 1-2, Materazzi regala il 15esimo scudetto nella storia

Il 22 aprile nel calendario interista è una data che può evocare solo dolci ricordi, grazie ad un uomo in particolare che con una doppietta decise lo scontro decisivo a Siena. Si tratta di Marco Materazzi, un difensore dai piedi buoni e spesso più alto del consueto nella classifica marcatori rispetto al ruolo svolto. Nello specifico, la squadra allora allenata da Roberto Mancini si presentava comunque con un vantaggio non indifferente in classifica sulla Roma, ma ottenendo i tre punti avrebbe aritmeticamente conquistato il secondo scudetto di fila.

Il 4-3-1-2 di Mancini incontra non poche difficoltà contro il classico 4-4-2 della squadra allenata da Mario Beretta. Ma sono comunque i nerazzurri a passare in vantaggio sugli sviluppi di corner, quando in seguito ad un rimpallo Materazzi è il più lesto di tutti ad anticipare pure Ibrahimovic e insaccare in rete. Il pareggio dei padroni di casa però non si fa attendere e prima del duplice fischio arriva con il gol aereo di Negro.

Alla ripresa il Siena non molla la pressione e continua a mettere in difficoltà la squadra nerazzurra, sfiorando più volte il vantaggio. Su svarione di Gastaldello che sbaglia un retropassaggio, Manninger è obbligato ad atterrare Cruz per evitare guai peggiori, commettendo però il fallo che vale il rigore. Dal dischetto si presenta ancora lo specialista Matrix che, costretto a ripetere per ben due volte l’esecuzione, non fallisce in entrambi i casi e sigla l’1-2 finale. L’Inter, con i tre punti conquistati Franchi di Siena, si aggiudica il 15esimo scudetto della sua storia.

