Acccadde Oggi – 27 aprile 1980, la rete di Mozzini contro la Roma regala lo scudetto all’Inter

La rete decisiva è del giocatore che non ti aspetti: Roberto Mozzini, di ruolo difensore, ha segnato l’unico gol in stagione nella gara più importante del campionato. E’ il 27 aprile del 1980 e l’Inter di Borsellini – dopo un anno caratterizzato da alti e bassi – sta per laurearsi campione d’Italia. Di fronte – a San Siro – c’è la Roma di Pruzzo.

Proprio il centravanti della Nazionale al 18′ ammutolisce il Meazza con la rete del vantaggio giallorosso, al quale risponde Oriali al 36′. L’Inter con un pareggio è campione d’Italia, con il Milan secondo, e dunque sugli spalti l’euforia è enorme. Poco prima dell’intervallo però è Turone a battere Bordon per la seconda volta, e la Roma è di nuovo in vantaggio.

Il secondo tempo è al cardiopalma, classico dell’Inter, con la squadra che si riversa in avanti alla ricerca del tanto sperato pareggio. La porta però sembra stregata fino a quando Roberto Mozzini a due minuti dal termine non mette a segno l’unica rete della sua stagione e regala il dodicesimo scudetto ai nerazzurri. E’ grande festa a San Siro.



