Accordo in dirittura d’arrivo: Serie A in chiaro, con Verona-Cagliari su YouTube

L’accordo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sta per arrivare: molto probabilmente, la prima giornata di Serie A post-ripresa verrà trasmessa in chiaro, dopo aver portato a termine le trattative tra Sky, Mediaset, Dazn e Rai. La conferma arriva anche dalle parole del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che dice: “Questa cosa se si fa lo si fa grazie alla consapevolezza di tutti, Sky, Rai, Mediaset, Dazn, di offrire un servizio importante in questo momento storico ai cittadini. È giusto che tutti possano farlo e nessuno paghi i danni di questa operazione“.

Le prime gare ad essere trasmesse in chiaro saranno Verona-Cagliari, in programma per sabato 20 alle 21:45 sul canale YouTube di Dazn, ed Atalanta-Sassuolo, disponibile su Tv8 domenica 21 alle 19:30. Anche l’ad della Lega di A, Luigi De Siervo, ha detto la sua su quest’operazione inedita: “Questo è un messaggio di attenzione alla gente. Oltre le due partite, un fatto epocale, parliamo di proporre a fine gara, nelle prime giornate, gli highlights: si tratta di ampliare un diritto che è stato venduto con un bando dove tutti hanno potuto concorrere“. Infine, la notizia tanto attesa: Dazn pagherà la famosa sesta rata, andando a concludere definitivamente le diatribe tra la piattaforma ed i vertici del calcio italiano.

