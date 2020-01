Accordo totale con il Newcastle per Lazaro: domani le visite mediche

Affare fatto tra l’Inter ed il Newcastle per Valentino Lazaro. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito, i nerazzurri avrebbero raggiunto l’accordo con il club inglese per il trasferimento dell’esterno ex Hertha Berlino. Fissate già per domani le visite mediche con i bianconeri che sono riusciti a superare il Lipsia nella corsa al giocatore.

Prestito da 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 23,5 milioni con il Newcastle, per una trattativa che si è sbloccata poche ore dopo l’ufficialità di Victor Moses. Lazaro lascia l’Inter dopo il matrimonio della scorsa estate quando, dall’Hertha Berlino, il calciatore si è trasferito a Milano per indossare i colori nerazzurri. Visite e firma nella giornata di domani per Lazaro, ormai nuovo acquisto del Newcastle.



