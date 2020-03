Acquafresca non si nasconde: “Coronavirus? Sospendiamo le coppe europee!”

Robert Acquafresca, ai microfoni di FootballNews24, ha detto la sua sul problema Coronavirus, vero tema ricorrente delle ultime settimane: “Sto vivendo il periodo d’emergenza come tutti, restando chiuso in casa. Spero si possa tornare alla normalità il prima possibile e nel frattempo rispetto i dettami delle autorità competenti. Ritengo che giocare le competizioni europee sia totalmente sotto senso. Quello che sta succedendo da noi a breve succederà anche negli altri paesi europei. Che senso ha mettere a rischio la salute di tutti?”

Sulle ipotesi al vaglio della Figc per lo scudetto invece: “Qualsiasi decisione verrà presa qualcuno verrà deluso, è naturale. La Juve sicuramente spera in una vittoria anticipata a tavolino, mentre la Lazio nei playoff, avendo già battuto due volte i bianconeri in stagione. Mi piacerebbe vedere un cambiamento sull’almanacco una volta tanto. L’Inter? A inizio hanno avrei scommesso su di lei, ma al momento la vera rivale per i bianconeri è la Lazio. Per i nerazzurri ha parlato il campo: perdere entrambi gli scontri diretti così, la dice lunga sulla distanza ancora da colmare”.

