Acquafresca rivela: “Vicino all’Inter, volevano scambiarmi con Balotelli”

Robert Acquafresca è stato il protagonista nella diretta di Casa Di Marzio, il format Instagram che coinvolge diversi protagonisti dello sport più amato in Italia. Tra i tanti anedotti e ricordi, il classe ’87, attualmente svincolato, ha ripercorso la sua carriera, in particolare quando fu protagonista di una grande stagione con il tecnico Davide Ballardini, al Cagliari. Un percorso in cui, anche se solo di passaggio, ha sfiorato l’Inter diverse volte, con la società nerazzurra che è stata più volte proprietaria del suo cartellino.

Questo il retroscena del calciatore piemontese: “L’Inter? In quel periodo avevo fatto veramente bene. Ero a metà strada. Ero di loro proprietà e mi avevano dato la possibilità di rientrare, in uno scambio con Balotelli. Ma poi il calcio è sempre imprevedibile. L’Inter mi ha messo in vendita, rimasi deluso. Ma alla fine è stato meglio così per tutti”.

