Adailton: “Lautaro al Barcellona? Al suo posto resterei all’Inter. Chissà se giocherebbe con quei mostri sacri…”

Ex di Bologna e Parma, tra i tanti club in cui è passato nel corso della sua carriera, Adailton resta pur sempre un volto noto a tutti gli appassionati del campionato italiano. L’ex trequartista brasiliano, ospite di TMW Radio, ha analizzato lo stato di salute squadra per squadra in vista del ritorno in campo, che vedrà prima le fasi finali della Coppa Italia, e poi la ripresa del campionato. Ma, l’ex calciatore, si è soffermato in particolar modo sul futuro di Lautaro Martinez in ottica Barcellona con un consiglio prezioso. Le sue parole:

Quale squadra l’ha sorpresa nella prima parte del campionato? E chi sarà favorito alla ripresa?

“La Lazio. Ha sorpreso un po’ tutti. Con l’organico diverso da Juve e Inter, non dello stesso spessore, ma con il gioco è riuscito a fare un grande lavoro. Sono anni che la Lazio di Inzaghi comincia il campionato senza che qualcuno gli dia credito e invece arriva in alto. Questa Lazio ha stupito. E poi il Verona, che ha fatto un grandissimo lavoro. La Juve però sarà la più agevolata dalla ripresa. Ha la rosa più ampia e può cambiare molto”.

Chi vincerà la Coppa Italia?

“Difficile da dire, visto che c’è stato questo stop forzato. Dipenderà capire chi punterà tutto sulla Coppa. Lì saranno tutte alla pari in partenza”.

Per chi sarebbe più importante questo trofeo?

“Tutti hanno situazioni particolari. Sarri alla Juve deve dare seguito al lavoro di Allegri. Conte per il suo carattere e per dare già qualcosa all’Inter alla sua prima stagione sarebbe importante vincerla. Gattuso non ha cominciato bene, prima con Ancelotti e poi con Gattuso. Per loro sarebbe bello, e permetterebbe di ripartire con un altro spirito. Il Milan fa molta fatica invece, è lontano dalle altre. Per lei sarebbe un trofeo importante, quasi come uno Scudetto”.

Che farebbe al posto di Lautaro ora? Andrebbe al Barcellona?

“Io adesso non ci andrei, perché l’Inter è in un momento di evoluzione. E’ allettante andare al Barcellona, una squadra che lotta per tutti i trofei, e poi giocherebbe accanto a Messi. Ma il dubbio è: giocherà con tutti quei mostri sacri lì davanti? All’Inter invece è sicuro che giocherebbe e la squadra sarebbe costruita intorno a lui”.

Quale attaccante le piace di più in Serie A?

“Immobile è un giocatore strepitoso. Ti dà profondità, aiuta in fase difensiva. Per continuità mi stupisce. E poi ovviamente Lautaro, che mi ha sorpreso. Sapevo che era forte ma non così”.

