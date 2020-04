Adani: “Il calcio italiano deve fare uno scatto in avanti. In Inghilterra hanno mescolato diverse culture, da Guardiola a Conte…”

Offre sempre spunti particolarmente interessanti Lele Adani quando spiega la sua visione del calcio. L’ex difensore dell’Inter, ospite della diretta Instagram del difensore del Cittadella Romano Perticone, nello specifico ha parlato del confronto del calcio italiano con gli altri campionati europei, spiegando che la nuova filosofia del nostro paese rappresentata da giovani allenatori emergenti va seguita con attenzione.

Un estratto delle sue parole: “Siamo in un momento in cui il calcio italiano deve fare uno scatto in avanti. Abbiamo tanti allenatori interessanti, non possiamo più ragionare come negli anni ’80, perché le altre nazioni vanno avanti. L’Inghilterra si è fatta contagiare da diverse culture, Guardiola, Klopp, Sarri, Conte… Noi in Italia abbiamo giovani interessanti come Inzaghi e De Zerbi, dobbiamo essere bravi ad interpretare questa nuova cultura. Più cerchi di tradurre un’idea, più un percorso va raccontato. Devi portare il cuore, la storia di un allenatore, la chiave è avvicinare il più possibile le persone al campo”.

