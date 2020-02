Adani e le panchine di Eriksen: “Ci sono allenatori che il calciatore non lo aspettano”

Quinta presenza tra Coppa Italia e campionato con la nuova maglia dell’Inter per Christian Eriksen, la quarta da subentrato con ancora una volta pochi minuti a disposizione per incidere sul match. Una scelta, quella del tecnico Antonio Conte che non lo reputa pronto per partire dall’inizio, che ha fatto molto discutere tra addetti ai lavori e tifosi, e della quale ai microfoni di Radio Deejay parla anche il noto commentatore ed difensore interista Daniele Adani.

“Perché Eriksen ancora in panchina? Perché ci sono allenatori che il giocatore non lo aspettano, ma prima deve dare qualche segnale in settimana – esordisce dunque Adani -. Giusto o sbagliato che sia, anche nel derby è entrato a risultato assicurato”.

