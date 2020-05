Adani: “Inter, via Lautaro non prenderei un big. C’è un 18enne fortissimo che gioca nel Santos”

Difficilmente intraprenderà una nuova carriera da direttore sportivo nei prossimi anni, ma ciò non toglie il fatto che Daniele Adani sia uno dei più grandi conoscitori in Italia del calcio sudamericano. L’ex difensore dell’Inter ha un fiuto speciale per i calciatori di talento ed è proprio per questo motivo che in caso di cessione di Lautaro Martinez non si tufferebbe su un rimpiazzo già top in Europa, ma andrebbe su una giovanissima stella del Santos destinata a far parlare di sé nei prossimi anni.

Si tratta di Kaio Jorge, centravanti classe 2002 di nazionalità brasiliana, già con una rete all’attivo in due presenze in Libertadores in questa stagione. Questo il commento di Adani su Instagram nella consueta diretta con Christian Vieri: “Dovesse partire Lautaro, prenderei un big al suo posto e poi un giovane talento. Il colpo brasiliano è il 18enne Kaio Jorge. Gioca nel Santos ed è fortissimo, diventerà un top”.

