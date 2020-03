Adani: “Non escludo un colpo dell’Inter, Sarri non sta attraversando un buon momento”

In vista del match di domenica sera tra Juventus ed Inter che si giocherà a porte chiuse all’Allianz Stadium, al di là dell’apporto del pubblico che ovviamente si farà sentire da entrambe le parti, in favore della formazione nerazzurra vi è comunque l’esperienza maturata nell’ultimo anno. Oltre al match giocato la scorsa settimana contro il Ludogorets, anche la scorsa stagione il club interista aveva dovuto disputare due match casalinghi senza pubblico sugli spalti.

Dettagli, questi, che in partite di così alto livello possono sempre fare la differenza. Anche in merito allo stato di forma delle due squadre, Daniele Adani vede leggermente avanti l’Inter di Antonio Conte, specialmente dopo la brutta sconfitta della Juventus a Lione. L’ex difensore su Tuttosport: “Giocare a porte chiuse sarà un vantaggio per Conte, inoltre non è da escludere un colpo dell’Inter a Torino visto il momento che stanno attraversando Sarri e la squadra”.

