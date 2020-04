Adidas nuovo sponsor dell’Inter? Tre proposte al passato per le divise

Uno dei temi che più sta a cuore ai tifosi è senz’altro la scelta della maglia di stagione in stagione. Spesso, in realtà, l’affezione rispetto ad una particolare divisa dipende molto dal successo collegato a quella annata, piuttosto che alla bellezza vera e propria che gli si attribuisce. Ad ogni modo, anche alla vigilia di una stagione, l’influenza positiva di una maglia nella percezione dei propri sostenitori non va comunque sottovalutata.

Nei giorni scorsi è circolata un’indiscrezione circa un possibile cambio dello sponsor tecnico ad Adidas da parte dell’Inter, visto che il contratto con Nike andrà in scadenza nel 2024. Dopo le prime suggestioni sulla divisa con il nuovo sponsor, ecco che sui social sono circolate altre interessanti immagini. Il designer Ezeta, ad esempio, ha cercato di disegnare le tre divise interiste richiamando eventi importanti nella storia nerazzurra.

A partire dalla prima maglia, un chiaro richiamo alla divisa dell’annata che ha fatto seguito al Triplete conquistato dall’Inter:

La seconda richiama invece la maglia Crociata già utilizzata più volte in passato:

La terza è un richiamo ad una maglia storica della Germania:

