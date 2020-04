Adnkronos – Due date per la ripartenza: 24 o 31 maggio. Tamponi per tutti i calciatori alla ripresa

Tutto fermo fino al 13 aprile, con la speranza di riuscire a dimenticare presto il buio di questi giorni. I vertici del calcio italiano lavorano per provare a dettare la ripresa degli allenamenti e dei campionati, Coronavirus permettendo. Secondo quanto riportato da Adnkronos, la Serie A sarebbe al lavoro per valutare insieme alla Federazioni i possibili slot di date in cui fissare la ripartenza.

La scelta, al momento, sarebbe ricaduta sul 24 maggio o, eventualmente, sul 31 dello stesso mese. Il tutto con un ritorno in campo, per gli allenamenti, già dopo Pasqua o nei primi giorni di maggio, in modo da permettere ai calciatori stranieri di rientrare e trascorrere la quarantena in Italia per poi riprendere di fatto l’attività in gruppo. Secondo il portale d’informazione, i club sarebbero al lavoro per cercare di organizzare il ritorno dei calciatori nei ranghi. I giocatori, una volta arrivati a gruppi in ritiro, effettueranno tutti i tamponi e saranno isolati dal resto del gruppo fino al risultato del test. In caso di negatività dei calciatori si inizierebbe a lavorare, ma con nuovi test a distanza di tempo e fino a fine stagione. Questa la situazione per i club di Serie A in caso di ripartenza dei giochi: due date per riavviare la stagione, in attesa di fare sul serio.



