Tempo di ricordare i bei momenti per l'”Imperatore” Adriano. L’ex nerazzurro ha condiviso su Instagram una foto in cui è ritratto con la maglia nerazzurra. Ecco però che è arrivata anche la risposta della Beneamata tramite il proprio profilo: si tratta di due cuori, uno nero e uno azzurro così come i colori della società.

Adriano non si è fatto attendere, la risposta al profilo nerazzurro è “romantica”: “Inter per sempre nel mio cuore”.