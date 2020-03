Emergenza coronavirus, il sostegno di Adriano: “Dio è con voi, il mio cuore anche”

Di fronte all’emergenza sanitaria che sta colpendo duramente l’Italia in queste ore, il mondo del calcio si è mobilitato per promuovere le indicazioni delle autorità per contenere il contagio e per esprimere il proprio sostegno verso tutte le vittime colpite dal virus. Ad esprimere il proprio cordoglio nelle ultime ore è stato anche Adriano, che ha esternato la propria vicinanza verso il paese in cui ha giocato per quasi un decennio con le maglie di Inter, Parma, Fiorentina e Roma.

Questo il suo messaggio, comunicato tramite la foto su Instagram che potete trovare di seguito: “Dio è con voi, il mio cuore anche”.

