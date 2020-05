Adriano e il gol nel derby: “Mi ha aiutato un po’ la mano, ma non l’ho fatto apposta”

E’ rimasta nella storia dei derby tra Inter e Milan la rete segnata da Adriano nel febbraio 2009 che aprì la strada verso la vittoria contro i rivali rossoneri, ma soprattutto diede una grossa spinta alla classifica ai fini dello scudetto finale. Come molti ricorderanno, però, il gesto aereo del brasiliano fu parecchio maldestro, al punto di dover approfittare incidentalmente del tocco del braccio per battere l’allora portiere milanista Abbiati e portare avanti la formazione nerazzurra:

Intervenuto sui canali ufficiali del club nerazzurro, l’Imperatore Adriano ha ricordato quella rete divenuta iconica sia per l’importanza nella stagione, che per le polemiche che fece scaturire. Questa l’ammissione del centravanti brasiliano su quel gol: “Ho fatto un gol di testa se non mi ricordo male. Mi ha aiutato un po’ la mano, ma non l’ho fatto apposta. Ho messo la testa troppo giù e poi la palla ha preso la mano, ma ovviamente non l’ho fatto apposta”.

