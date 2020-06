Adriano e l’amore incondizionato per l’Inter: “Sono tutt’ora in contatto con Moratti”

Adriano non l’ha mai nascosto: lui adora l’Inter e ringrazia tutt’oggi Moratti per l’amore che gli ha sempre corrisposto. In un’intervista a T-online.de l’imperatore si è raccontato a tutto tondo tra gli alti e bassi della carriera.

I FALSI AMICI – Nel 2004 sul pullman diretto a Bari arrivò la tragica notizia della morte del padre. Adriano tornò in tempo per segnare contro il Basilea in Champions League, ma gli occhi del brasiliano non erano più gli stessi. Tutta la squadra gli stette vicino, da Cordoba a Zanetti passando per Moratti, ma la depressione lo portò sulla strada sbagliata. Le sue parole col senno di poi rappresentano forse una maturazione giunta troppo tardi: “Penso che, sfortunatamente, i falsi amici siano semplicemente parte dell’essere famosi. Ma grazie a quell’esperienza fatta all’epoca, ora so meglio di chi posso davvero fidarmi”.

ADRIANO OGGI – Il brasiliano è stato scelto da Adidas come testimonial: “Sono stato ben accolto. Il mio carico di lavoro attuale fortunatamente è basso, ma sono contento di questa collaborazione e di questa responsabilità. Io adoro Instagram e la gente ama i miei post. Penso che sia fantastico interagire con i miei fan”.

RICORDI – Adriano menziona con grande emozione la Confederations Cup del 2005: “Vincere contro l’Argentina, per noi brasiliani, è una sensazione che non ha paragoni. Sono stato anche capocannoniere e miglior giocatore del torneo: un’emozione indescrivibile”.

INTER – “Sarò per sempre un interista, sono sempre in contatto con il presidente Massimo Moratti. Sono tornato in Brasile soltanto per un motivo: volevo solo stare di nuovo vicino alla mia famiglia. Avrei potuto fare molto di più nella mia carriera, lo so. Cosa direi oggi al giovane Adriano se lo avessi davanti? Sii meno impulsivo e pensa di più a te stesso”.

