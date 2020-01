Affare Spinazzola-Politano, si ragiona sul minutaggio delle presenze. Moses l’alternativa

Giornata di attese in casa Inter e Roma per le situazioni di mercato che coinvolgono rispettivamente gli affari per Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i due club sarebbero di nuovo al lavoro per la fumata bianca della trattativa basata su un prestito con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

La cifra relativa alle gare minime da giocare per far scattare l’acquisto a titolo definitivo è stata fissata. Alla quindicesima presenza, i due calciatori verranno riscattati dai club che restano al lavoro per risolvere le questioni sul minutaggio a partita che, sulla carta, rappresenterebbe una presenza per l’affare. 45′ o un numero maggiore per il conteggio delle apparizioni con la maglia nerazzurra per Spinazzola e giallorossa per Politano. I calciatori intanto attendono rispettivamente a Milano e Roma ed entro oggi verrà presa una decisione. In caso di nuovo rinvio dell’affare, la Beneamata virerà su Victor Moses, esterno del Fenerbahce già allenato da Conte.

