Ag. Padelli: “Derby? E’ stato massacrato ma sul primo gol non poteva far nulla”

Daniele Padelli è stato sicuramente uno dei giocatori più criticati dai tifosi dopo il derby di Milano tra Inter e Milan di domenica scorsa. Il secondo portiere nerazzurro ha giocato la sua terza partita da titolare in Coppa Italia contro il Napoli a causa dell’infortunio di Handanovic ed anche domani all’Olimpico contro la Lazio toccherà a lui.

L’agente di Padelli Silvano Martina ai microfoni di Cittàceleste.it è tornato sulle critiche dopo il derby: “Padelli è stato massacrato, ma sul primo gol non poteva fare niente. Sul secondo poteva fare meglio, ma Ibra ha tirato da 2 metri. Non è una papera, ma un errore che può capitare. La critica ci sta, la cattiveria no. E’ rimasto male, alla fine le colpe erano di tutti. Ero al telefono proprio con Padelli. Era motivato, era sereno. Mi ha detto che spera in un pizzico di fortuna, perchè contro la Lazio servirà anche quella. Viviano? in realtà non credo che arriverà. Sentendo Marotta e non credo arriverà… “.



