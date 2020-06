Ag. Politano: “Scambio con Spinazzola sarebbe stato prestigioso. Conte? L’Inter farà di tutto per accontentarlo”

“La trattativa che avrebbe portato Politano alla Roma e Spinazzola all’Inter sarebbe stata prestigiosa: mi sono trovato a lottare con i miei assistiti, insieme ci siamo esposti con azioni molto forti nei confronti di grandi dirigenti e club. Mi hanno reso orgoglioso”. Ad affermarlo è stato l’agente dei due calciatori, Davide Lippi, che ha ricordato il tormentone del mercato estivo in un’intervista rilasciata sulle colonne de Il Foglio.

Davide Lippi continua parlando anche del lavoro svolto dal nuovo tecnico nerazzurro Conte e dalle sue richieste riguardo il mercato: “Lo conosco e so che se vuole quell’atleta, c’è un motivo per il quale il club farà di tutto per regalarglielo. Il progetto continua anche grazie al grande lavoro di Luciano Spalletti. Antonio è un uomo di spessore, porta tutti a dare qualcosa in più”.



