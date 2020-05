L’agente di Chivu ricorda: “Il passaggio all’Inter fu molto complicato”

169 partite, 3 reti, 7 assist e 9 trofei, tra Italia ed Europa. Ah, come dimenticarsi l’elemento più importante: l’amore per la maglia nerazzurra, provato dal primo all’ultimo giorno. L’ultimo elemento potrebbe valere per diversi campioni che hanno vestito la divisa dell’Inter, ma l’identikit scioglie ogni dubbio: è Christian Chivu, uno degli artefici dello storico Triplete del 2010. E pensare che tutto ciò poteva non esserci.

Intervistato dal portale rumeno ProSport, il suo procuratore Victor Becali torna indietro nel tempo con i pensieri all’estate 2007, quando Chivu passò dalla Roma giallorossa alla Milano nerazzurra. Il trasferimento all’Inter fu tutt’altro che scontato, con il giocatore che fu vicinissimo alla Spagna: “Il passaggio di Christian dalla Roma all’Inter fu la mia trattativa più difficile, perché c’erano problemi tra le squadre. C’erano grandi offerte da Barcellona e Real Madrid e la Roma preferiva mandarlo all’estero“.

Chivu, però, scelse l’Inter ed i tifosi giallorossi non gli perdonarono mai questa decisione: “Diverse migliaia di sostenitori giallorossi lo hanno definito traditore nella prima amichevole stagionale“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!