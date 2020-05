L’agente di Gabigol: “Avevamo richieste da Inghilterra e Germania. Anche il Chelsea lo aveva cercato”

Nonostante le buonissime premesse al suo arrivo, la storia tra Gabigol e l’Inter si è tradotta in un mero fallimento. Una sola annata disputata con la maglia nerazzurra, una rete e qualche spezzone di partita, con il rammarico soprattutto per molti tifosi per non avergli concesso una seconda chance. Tornato in Brasile in prestito prima al Santos e poi al Flamengo, però, Gabigol è tornato ai livelli di cui un tempo si parlava, decidendo addirittura lo scorso dicembre una Libertadores con una sua doppietta.

Del trasferimento a titolo definitivo dello scorso gennaio dall’Inter al Flamengo, ha parlato il suo agente Junior Pedroso sul canale Youtube ‘Canal do Nicola’. Queste le sue rivelazioni: “Gabriel era in gran forma, ovviamente, ha attirato l’attenzione di molti grandi club. Ma ad aver avanzato realmente un’offerta sono state due squadre in tedesche e una squadra inglese che hanno fatto una proposta, era il West Ham. Avevamo parlato anche con il Chelsea ed altri club. Ma per il progetto presentato a gennaio, Flamengo è stato il migliore per lui per continuare la crescita della sua carriera”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!