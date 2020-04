Agoumé: “L’Inter un sogno, la tifo da piccolo. Conte? E’ il migliore al mondo. Il paragone con Pogba…”

Lucien Agoumé, centrocampista francese classe 2002, è uno dei gioielli della cantera dell’Inter. La dirigenza nerazzurra ha versato circa 5 milioni di euro nelle casse del Sochaux per portarlo in Italia, battendo così la concorrenza di top club europei come Barcellona, Manchester City e Juventus. Una cifra record per un giocatore di quella età ma che dimostra come la società punti fortemente su di lui per il futuro.

Agoumé ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttosport: “Questo momento è difficile per tutti perché la gente sta soffrendo ma dobbiamo rimanere uniti e in casa. Sono convinto che seguendo quello che ci dice il Governo andrà tutto bene. Io per ora sto bene, non sono preoccupato, penso però alla gente che si ammala”.

L’arrivo all’Inter: “L’ho scoperto circa 2 anni fa quando ero con la Nazionale Under 16 della Francia. E’ stato un onore sapere che un club come l’Inter mi voleva, da piccolo mi piaceva molto vederla. Ricordo ovviamente la finale della Champions 2010 con Mourinho, Zanetti e Milito. Già allora tifavo l’Inter, quindi quando mi hanno detto che mi volevano è stato emozionante. L’Inter è stato come realizzare un sogno”.

Fattore Conte: “Per me è stato un privilegio conoscere il mister. Conte è uno dei più bravi allenatori al mondo, se non il migliore. Lavorare con lui ogni giorno è un piacere. Mi ha detto di impegnarmi e far vedere le mie qualità senza paura”.

Gli allenamenti: “Sono un calciatore diverso, più maturo da quando sono arrivato. Chi osservo di più negli allenamenti? Borja Valero per la sua esperienza e perché giochiamo nello stesso ruolo. Ha grande qualità però guardo anche Brozovic. Il mio preferito su tutti è Kroos del Real Madrid. E’ un giocatore fantastisco”.

Il paragone con Pogba: “E’ vero, fin da quando ho iniziato a giocare mi hanno sempre detto che sembravo Pogba perché sono simile a lui fisicamente. Però non mi piace il paragone. Non che abbia qualcosa contro Pogba, anzi, è un esempio, però io voglio essere solamente Lucien Agoumé”.

L’esordio a Firenze: “Farlo a 17 anni con la maglia dell’Inter credo non sia una cosa da poco. E’ stata una grande soddisfazione. Peccato solamente non aver vinto”.

