Aguero fa chiarezza: “Avete rovinato il mio messaggio! Stimo Lautaro, grande attaccante”

Sergio Aguero è tornato a parlare, questa volta chiarendo le cose. Pochi giorni fa, infatti, era stato protagonista di una discussione verbale con un tifoso in cui citava Lautaro Martinez. In diretta streaming con un sostenitore del Recing Avellaneda che lo aveva provocato, aveva scherzato sul Toro, dicendo: “Deve ancora segnare 50 gol in nazionale, poi vedremo”. E’ proprio su queste parole che il Kun ha voluto far chiarezza. Attraverso il proprio canale Twitch ha voluto spiegare meglio il suo messaggio, specificando che la stima nei confronti dell’attaccante nerazzurro è tanta e augura il meglio per lui.

Queste le sue parole: “Hanno rovinato il mio commento. Perché non mettono anche quando parlo di Lautaro? Perché non mettono quando dico che se lui decide di farlo allora può raggiungere la quota dei 50 gol e superarla anche, visto che è un buon attaccante e che mi piace? Perché non mettono queste cose? Bisognerebbe chiederglielo“. Non sto cercando polemiche e nessuno le troverà su questo. Martinez sa chi sono, poco fa gli stavo parlando e glielo ho detto chiaramente: ‘Lauta, non credere a queste cose, perché non è così’“.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!