AIC, Calcagno è categorico sulla ripresa: “Nessuna partita alle 16:30”

Umberto Calcagno ha parlato ai microfoni di RaiSport e ha fatto il punto sugli orari delle partite in ottica di una ripresa che ormai pare sempre più vicina. L’annosa questione del caldo estivo è il tema principale delle sue parole e così il vicepresidente dell’Associazione Italiana Calciatori ha rilanciato l’impossibilità di giocare alle 16:30.

“Abbiamo ribadito alla Lega che riteniamo che sia impensabile giocare alle 16:30, con le temperature che ci saranno a a luglio e agosto. Speriamo che non si debba litigare, perché dobbiamo tutelare gli atleti che stanno tornando a giocare dopo un lungo periodo di inattività. Speriamo di trovare una soluzione che vada bene a tutti al più presto”.

La bozza del calendario infatti prevede tre slot: 16:30, 19:00 e 21:00, ma Calcagno non è l’unico a storcere il naso sulla difficoltà di scendere in campo in pieno giorno nei mesi più afosi dell’anno.

