Al Barcellona non basta Vidal: cileno in gol nel derby, ma con l’Espanyol è 2-2

Derby ricco di scintille ed adrenalina a Barcellona, dove i blaugrana non vanno oltre il 2-2 nonostante il sigillo di Arturo Vidal. Il cileno, oggetto del desiderio dei nerazzurri, debutta nel 2020 partendo dalla panchina ma lascia da subito il segno sulla storia del match, realizzando il momentaneo 2-1.

Al Cornellà-El Prat della città catalana, Valverde sceglie De Jong, Rakitic e Busquets al centro dal 1′, con Vidal in panchina. Tridente pesante in avanti, Griezmann e la coppia Suarez-Messi rientrata in Europa a due giorni dalla sfida contro l’Espanyol proprio come il cileno. Debutto per Abelardo sulla panchina dei blanquiazules che, nonostante il possesso palla in netto favore degli ospiti, trovano il vantaggio al 23′. Punizione di Roca e colpo di testa dell’ex Napoli David Lopez che porta i suoi avanti. Prima del riposo il Barcellona sfiora il pari con Suarez, che centra il palo, ma al 5′ della ripresa è proprio il Pistolero a pareggiare i conti. Zampata decisiva sul cross di Jordi Alba e 1-1 solo momentaneo, perchè al 59′ è l’uomo che non ti aspetti a trovare il vantaggio.

Dentro ad inizio ripresa per ristabilire gli equilibri del match, Arturo Vidal sfrutta al meglio il cross di Suarez e realizza di testa la rete dell’1-2. Gran gol del cileno che festeggia sorridendo sommerso dai compagni, costretti poi a stringere i denti per il doppio giallo di De Jong. Finale ricco di tensione: l’Espanyol sfrutta la superiorità numerica, aumenta la pressione e trova il definitivo 2-2. Diagonale preciso di Wu Lei e pareggio prezioso a Cornellà-El Prat: 2-2 al debutto per Abelardo, sorrisi a metà invece per Vidal.

