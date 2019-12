Al CdS parla Salvo24: “L’indirizzo e la mia mail esistono, nessuna invenzione. Non volevo offendere Conte”

È stato “necessario” intervistarlo, per farlo parlare nello specifico e spiegare chi è e perché ha scritto quella mail. Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, come annunciato dallo stesso direttore Ivan Zazzaroni nella giornata di ieri, è infatti presente un’intervista al celebre utente Salvo24, divenuto ‘famoso’ in questi ultimi giorni in seguito ad una mail contenente parole e giudizi a dir poco inappropriati nei confronti dell’Inter e, soprattutto, di Antonio Conte. Ecco le sue parole sul tema.

Email – “Ancora non capisco, non volevo offendere Conte dandogli dell’esaurito. Forse avrei potuto definirlo tarantolato, per come si agita in campo, ma nel linguaggio del tifoso ‘esaurito’ ha un significato ben diverso. C’entrano lo stress, la tensione, le pressioni, il modo di porsi”.

Indirizzo e messaggio inventati – “Mi meraviglio di come abbiano potuto pensare che un professionista del calibro di Cucci, con la sua storia professionale, potesse essersi inventato quella mail. Che il mio indirizzo sia finto sono balle: la prima volta Cucci ha cancellato le ultime due cifre per evitare che ricevessi messaggi sgradevoli. Se farò più attenzione? Ma sì: tutto sto casino non lo meritavate, me lo lasci dire”.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!